«المرور السعودي» يوضح طريقة إسقاط أوراق السيارات التالفة

أوضحت المرور السعودي آلية إسقاط أوراق السيارات التالفة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «اللي عنده سيارة تالفة لا تباع ولا تشترى ولا تشليح يريدها كيف أسقط أوراقها».

ورد الحساب الرسمي للمرور عبر موقع «تويتر»، قائلًا: «تسديد المخالفات المرورية، وأن تكون الاستمارة سارية، ثم إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة؛ ليتم إسقاطها من سجلاتك».

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