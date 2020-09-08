«المرور السعودي» يوضح طريقة إسقاط أوراق السيارات التالفة

شدد على ضرورة تسديد المخالفات المرورية..
أوضحت المرور السعودي آلية إسقاط أوراق السيارات التالفة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «اللي عنده سيارة تالفة لا تباع ولا تشترى ولا تشليح يريدها كيف أسقط أوراقها».
ورد الحساب الرسمي للمرور عبر موقع «تويتر»، قائلًا: «تسديد المخالفات المرورية، وأن تكون الاستمارة سارية، ثم إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة؛ ليتم إسقاطها من سجلاتك».
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