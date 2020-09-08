«حماية المستهلك»: 5 نصائح تحمي الخصوصية أثناء الفصل الإلكتروني

من ضمنها تخصيص جهاز واحد لحضور الدروس..
وجهت جمعية حماية المستهلك، 5 نصائح للمحافظة على الخصوصية أثناء الفصل الإلكتروني، وذلك خلال فترة التعلم عن بُعد عبر منصة «مدرستي».
ونشر الحساب الرسمي لحماية المستهلك، عبر موقع «تويتر»، 5 نصائح، والتي جاءت كالآتي:
1. حدد مكانًا محددًا في منزلك لحضور الفصول الإلكترونية.
2. خصص جهازًا واحدًا لحضور الدروس.
3. ضع حاسبك بوضعية تحفظ خصوصية منزلك في حالة فتح الكاميرا أو المايكروفون.
4. احرص على قراءة وفهم سياسة الاستخدام والخصوصية قبل التسجيل في أي موقع (تعليمي أو غير تعليمي).
5. بلغ أهل بيتك بجدول حصصك الدراسية ويفضل طباعته وتعليقه على باب غرفتك؛ لضمان عدم الإحراج أو الإزعاج خلال تلك الأوقات.
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