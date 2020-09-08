«خريطة رقمية» تحدد المدن والمحافظات الأعلى والأقل إصابة بكورونا

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، في مدن المملكة؛ حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات، اليوم الثلاثاء، 781 إصابة؛ حيث جاءت جدة في المرتبة الأولى؛ حيث سجلت 62 إصابة جديدة، وحلّت مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ58 حالة، فيما تم تسجيل (51 في المدينة المنورة 50 في الدمام 43 في الرياض 36 في الهفوف 32 في المبرز 31 في القطيف 28 في ينبع 22 في خميس مشيط 18 في عرعر 18 في الظهران 18 في النعيرية 16 في حائل 16 في حفر الباطن 15 في الخبر 14 في بقيق 12 في جازان 12 في الجبيل 12 في الليث).

وتم تسجيل (10 في بريدة 9 في الطائف 9 في أبها 9 في خيبر 8 في نجران 7 في تبوك 7 في مليجة 6 في شرورة 6 في الخفجي 5 في الباحة 5 في الدلم 5 في الزل في 5 في وادي الدواسر 5 في بللسمر 4 في الأسياح 4 في رفائع الجمش 4 في العيدابي 4 في المجمعة 4 في عنيزة 4 في البدائع 4 في ضرما 4 في بيش 4 في شقراء 4 في الريث 3 في الحرجة 3 في عيون الجواء 3 في حوطة بني تميم 3 في ظهران الجنوب 3 في القنفذة 3 في راس تنورة).

كما تم تسجيل (2 في الشعبة 2 في الموسم 2 في القوارة 2 في عريعرة 2 في الرويضة 2 في الدوادمي 2 في الأرطاوية 2 في صفوى 2 في النماص 2 في بلجرشي 2 في العلا 2 في القويعية 2 في المذنب 2 في المظيلف 2 في ضمد 2 في فيفا 2 في الخرج 2 في رجال المع 2 في الجفر).

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أيضًا، تم تسجيل (1 في الطوال 1 في بدر الجنوب 1 في الدائر 1 في سميراء 1 في أحد رفيدة 1 في بيشة 1 في الرس 1 في سبت العلاية 1 في تبالة 1 في الخرمة 1 في البدع 1 في القريات 1 في قصيباء 1 في رياض الخبراء 1 في العيون 1 في حريملاء 1 في صبيا 1 في بقعاء 1 في السليل 1 في تمير 1 في البكيرية 1 في القرى 1 في أضم 1 في قرية العليا 1 في البشائر).

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، تسجيل 623 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 298246 حالة، وأوضحت «الصحة»، أنه تم تسجيل 781 حالة إصابة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الحالات إلى 322237 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 30 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا إلى 4137 حالة.

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