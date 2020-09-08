أمير تبوك يشيد بإنجازات جمعية الرعاية الصحية



أشاد أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بالإنجازات التي حققتها الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بالمنطقة خلال عملها الميداني في مكافحة جائحة كورونا ، منوهاً بالأهداف الإنسانية السامية التي تعمل عليها الجمعي ، جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور إبراهيم التدلاوي. و أطلع الامير خلال اللقاء على أبرز إنجازات الجمعية ومشاريعها التي جرى تحقيقها خلال العام الماضي 2019، وأهم المشاريع التي تنفذها الجمعية وأهدافها وبرامجها ومجمل إحصاءاتها عن البرامج والأنشطة التوعوية الهادفة في المجالات الصحية والمساعدات العينية المقدمة للمرضى المحتاجين , بالإضافة إلى توفير الجمعية خلال هذا العام عيادتين متنقلتين لتقديم الخدمات العلاجية لسكان القرى والهجر ، كما استعرض التقرير مبادرات الجمعية في مكافحة جائحة كورونا والتي تجاوزات 13 مبادرة أستفاد منها أكثر من 93 ألف مستفيد ومستفيدة وعمل عليها 450 متطوع ومتطوعة.

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