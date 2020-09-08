مدير عام زراعة الشرقية يلتقي برئيس هيئة تطوير المنطقة



استقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة عامر المطيري الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية فهد المطلق و إبراهيم الرشودي مستشار الرئيس التنفيذي للشؤون المالية وعقارات الدولة و ظافر القحطاني مستشار علاقات عامة بالهيئة. ورحب المهندس المطيري بهذه الزيارة التعريفية بين الجهتين وبحث أوجه التعاون المشترك وتم خلال اللقاء عرض مرئي للأهداف التي تحققت خلال جائحة كورونا تضمنت تقارير الإرشاد الزراعي والأراضي ومكافحة الجراد ومكافحة سوسه النخيل الحمراء وتقارير الجولات الرقابية والتشجير وكذلك التعريف بالفرص الاستثمارية للمشاريع النوعية للقطاع الخاص التي يقدمها الفرع والمطروحة من خلال منصة اعتماد واستعراض رؤية الوزارة والأمن الغذائي ووفرة السلع في الأسواق. فيما بين المهندس المطلق خلال اللقاء التعريف بهيئة المنطقة الشرقية ودور الهيئة والتحديات في المنطقة الشرقية ومشاريع الهيئة والتوجهات المستقبلية وتعزيز الشراكة المجتمعية بين الجهات الحكومية بالمنطقة.

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