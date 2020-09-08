السعودية اليوم / السنغال تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا



دكار 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

سجلت السنغال خلال الـ24 ساعة الماضية 30 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 14044 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 292 حالة وفاة.

// انتهى //

19:29ت م

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دكار 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسسجلت السنغال خلال الـ24 ساعة الماضية 30 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة.وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 14044 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 292 حالة وفاة.// انتهى //19:29ت م0221

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