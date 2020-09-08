السعودية اليوم / رابطة العالم الإسلامي تحتفل باليوم العالمي لمحو الأمّية في باكستان



إسلام آباد 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

احتفل مكتب رابطة العالم الإسلامي في باكستان اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمّية بهدف التذكير بأهمية محو الأمّية وتعزيز إمكانيات وقدرات المجتمع وصقله بالمعرفة.

وأوضح المدير الإقليمي للرابطة في باكستان سعد بن مسعود الحارثي خلال كلمته بالحفل أن رابطة العالم الإسلامي -بتوجهات سديدة من معالي أمينها العام الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى- تقوم بالإسهام الفعالة في رفع معدّلات القدرة على الكتابة والقراءة في العالم أجمع ، حيث يعدُّ موضوع محو الأمّية واحداً من العناصر الأساسيّة لأهداف التنمية المستدامة بالرابطة، وعليه فهي تبذل جهود كبيرة لتعزيز فرص الحصول على التعليم، والتعلّم بشكلٍ جيدٍ ، ومحاولة حصول الجميع على مهارات القراءة والكتابة.

من جانبه أوضح معالي رئيس مجلس الفكر الإسلامي الباكستاني الشيخ الدكتور قبلة أياز أن اليوم العالمي لمحو الأمية الذي يُحتفل به في الثامن من سبتمبر يهدف لوضع الأضواء على أهمية تحصيل المعرفة للأفراد والجاليات والمجتمعات.

وأضاف أن رابطة العالم الإسلامي تُعد من أبرز المنظمات الدولية التي لها بصمات واضحة في هذا المجال من خلال رعايتها للكثير من دور الأيتام التي تشرف عليها في باكستان وغيرها من الدول، فهي بذلك ترعى آلاف الأيتام مع ضمان حصولهم على التعليم في جميع المراحل.

وثمن جهود القائمين على رابطة العالم الإسلامي وعلى رأسهم معالي الأمين العام الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على جهودها المميزة في جميع المجالات.

// انتهى //

19:24ت م

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