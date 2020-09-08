السعودية اليوم / تعليم نجران ينظم ورش عمل لشرح أدلة جائزة حمدان بن راشد



نجران 20 محرم 1442هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

اختتم مركز التميز بالإدارة العامة لتعليم نجران اليوم، ورش العمل التي نظمها المركز "عن بعد"، لشرح أدلة جائزة حمدان بن راشد في دورتها الـ 23، بحضور 276 متدربة من قائدات المدارس والمعلمات وطالبات المرحلة الثانوية.

وتضمنت الورش التي استمرت أربعة أيام، شرح إرشادات وأجندة الجائزة، وشروط الالتحاق بها، والفئات المستهدفة في هذه الدورة، والمعايير وفق دليل المدرسة المتميزة والمعلم المتميز والطالب المتميز، والشواهد وشروط قبولها والنماذج المطلوبة وآلية رفعها.

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19:18ت م

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