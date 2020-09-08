السعودية اليوم / برنامج "بث غذاء ودواء" يدشن أولى حلقاته عبر "انستغرام".. واستقبال الاستفسارات التغذوية هاتفياً كل أربعاء



الرياض 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

بدأت الهيئة العامة للغذاء والدواء تنظيم برنامج أسبوعي مباشر كل يوم ثلاثاء بعنوان "بث غذاء ودواء" على حسابها في منصة انستغرام (Saudi_fda)، وذلك للإجابة على الأسئلة والاستفسارات المطروحة من الجمهور من خلال استضافة أحد مختصي الهيئة في مختلف القطاعات.

ويهدف البرنامج إلى نشر التوعية بين أفراد المجتمع من خلال الاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي واستهداف مستخدميها من كافة الشرائح، والتفاعل معهم والرد على استفساراتهم حول نشاطات الهيئة

المختلفة (غذاء، دواء، أجهزة طبية، أعلاف، مبيدات، مختبرات، مستحضرات تجميل، تبغ).

واستضاف "بث غذاء ودواء" في أولى حلقاته عند الساعة الواحدة ظهرًا اليوم الثلاثاء، أخصائي التغذية "إبراهيم العضيبي"، وتناول البث المباشر موضوع الأغذية وسلامتها، وأجاب على أسئلة المشاهدين

فيما يخص حقيقة انتقال فيروس

من جانب آخر، خصصت "الهيئة" الرقم (0112038383) لاستقبال الاستفسارات التغذوية كل يوم أربعاء، وذلك من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا.

يأتي ذلك انطلاقًا من أحد الأهداف الرئيسة للهيئة العامة للغذاء والدواء والذي يتمثل في توعية المستهلك في كل ما يتعلق بالغذاء والدواء والأجهزة الطبية والمنتجات والمستحضرات المتعلقة بذلك كافة،

وتسهيلًا لحصول المستهلك على المعلومات العلمية الصحيحة من خلال الاستفادة والتفاعل مع المنصات الالكترونية التي تحظى بمتابعة شريحة واسعة في المجتمع بالمملكة.

// انتهى //

18:52ت م

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الرياض 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسبدأت الهيئة العامة للغذاء والدواء تنظيم برنامج أسبوعي مباشر كل يوم ثلاثاء بعنوان "بث غذاء ودواء" على حسابها في منصة انستغرام (Saudi_fda)، وذلك للإجابة على الأسئلة والاستفسارات المطروحة من الجمهور من خلال استضافة أحد مختصي الهيئة في مختلف القطاعات.ويهدف البرنامج إلى نشر التوعية بين أفراد المجتمع من خلال الاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي واستهداف مستخدميها من كافة الشرائح، والتفاعل معهم والرد على استفساراتهم حول نشاطات الهيئةالمختلفة (غذاء، دواء، أجهزة طبية، أعلاف، مبيدات، مختبرات، مستحضرات تجميل، تبغ).واستضاف "بث غذاء ودواء" في أولى حلقاته عند الساعة الواحدة ظهرًا اليوم الثلاثاء، أخصائي التغذية "إبراهيم العضيبي"، وتناول البث المباشر موضوع الأغذية وسلامتها، وأجاب على أسئلة المشاهدينفيما يخص حقيقة انتقال فيروس كورونا عبر الأغذية، وتأثير السكريات على المناعة، وبعض استخدامات المواد كالملح المكرر وزيت الزيتون والقصدير في الغذاء وطريقة إعداده، وغيرها من الاستفسارات التي يتم الإجابة عليها بشكل فوري خلال البث.من جانب آخر، خصصت "الهيئة" الرقم (0112038383) لاستقبال الاستفسارات التغذوية كل يوم أربعاء، وذلك من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا.يأتي ذلك انطلاقًا من أحد الأهداف الرئيسة للهيئة العامة للغذاء والدواء والذي يتمثل في توعية المستهلك في كل ما يتعلق بالغذاء والدواء والأجهزة الطبية والمنتجات والمستحضرات المتعلقة بذلك كافة،وتسهيلًا لحصول المستهلك على المعلومات العلمية الصحيحة من خلال الاستفادة والتفاعل مع المنصات الالكترونية التي تحظى بمتابعة شريحة واسعة في المجتمع بالمملكة.// انتهى //18:52ت م0216

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