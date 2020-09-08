

جازان 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

استقبل المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي في مكتبه اليوم مدير شعبة التوجيه الفكري والمعنوي وضابط الاتصال بالمديرية العامة للسجون في منطقة جازان المقدم محمد بن علي طوهري .

وبحثا خلال اللقاء سبل التعاون بين الطرفين في مجال الدعوة إلى الله من خلال إقامة المحاضرات الدعوية لنزلاء السجن والدروس والكلمات الوعظية والندوات .

// انتهى //

18:52ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير الشؤون الإسلامية بجازان ومدير شعبة التوجيه الفكري بالمنطقة يناقشان سبل التعاون في مجال الدعوة إلى الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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