السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن التوقيع الإلكتروني للمحاضر الرقمية



مكة المكرمة 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه في الرئاسة اليوم , التوقيع الإلكتروني للمحاضر الرقمية.

وجاء هذا التوقيع ضمن حرص الرئاسة لتفعيل النواحي التقنية ومواكبة التقانة الحديثة والمبادرة في إنجاح فعاليات ملتقى مكة الثقافي / كيف نكون قدوة في العالم الرقمي/ الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وأكد معاليه خلال التدشين أن الرئاسة تسعى إلى تطوير العمل التقني لديها ومواكبة رؤية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 2024 المتوافقة مع رؤية المملكة 2030م، بعد أن قطعت شوطا كبيرا في التحول الرقمي وتميزها مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى.

وعبر الشيخ السديس عن شكره للقائمين على هذا التطور الرقمي وتنظيمه، مشيراً معاليه أن هذه المبادرات المميزة رافد مهم، وجاءت في وقت الحاجة إليها في ظل ما يشهده العالم من جائحة

// انتهى //

17:35ت م

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مكة المكرمة 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسدشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه في الرئاسة اليوم , التوقيع الإلكتروني للمحاضر الرقمية.وجاء هذا التوقيع ضمن حرص الرئاسة لتفعيل النواحي التقنية ومواكبة التقانة الحديثة والمبادرة في إنجاح فعاليات ملتقى مكة الثقافي / كيف نكون قدوة في العالم الرقمي/ الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.وأكد معاليه خلال التدشين أن الرئاسة تسعى إلى تطوير العمل التقني لديها ومواكبة رؤية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 2024 المتوافقة مع رؤية المملكة 2030م، بعد أن قطعت شوطا كبيرا في التحول الرقمي وتميزها مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى.وعبر الشيخ السديس عن شكره للقائمين على هذا التطور الرقمي وتنظيمه، مشيراً معاليه أن هذه المبادرات المميزة رافد مهم، وجاءت في وقت الحاجة إليها في ظل ما يشهده العالم من جائحة كورونا // انتهى //17:35ت م0203

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