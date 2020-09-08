شكرا لقرائتكم خبر عن السديس يؤكد على ضرورة تفعيل خطة الانطلاقة المستقبلية 2024 والان نبدء بالتفاصيل
وفي بداية الاجتماع رحب الرئيس العام بالحضور واستعرض المجلس تقويم جهود الرئاسة في موسم حج عام ١٤٤١ه في ظل جائحة كورونا، كما ناقش المجلس الانطلاقة المباركة للخطة الاستراتيجية ٢٠٢٤ واقتراح برامج العمل وآليات التنفيذ.
كما أكد أن إعادة تشكيل المجلس يأتي بهدف تعزيز مبادئ الشورى وتعميق الأثر التطويري في الرئاسة , مشدداً على أهمية تفعيل مشاركة الرئاسة في فعاليات ملتقى مكة الثقافي والذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل تحت شعار (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي).
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