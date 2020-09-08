شكرا لقرائتكم خبر عن السديس يؤكد على ضرورة تفعيل خطة الانطلاقة المستقبلية 2024 والان نبدء بالتفاصيل

ترأس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اجتماع المجلس الاستشاري بالرئاسة العامة .

وفي بداية الاجتماع رحب الرئيس العام بالحضور واستعرض المجلس تقويم جهود الرئاسة في موسم حج عام ١٤٤١ه في ظل جائحة كورونا، كما ناقش المجلس الانطلاقة المباركة للخطة الاستراتيجية ٢٠٢٤ واقتراح برامج العمل وآليات التنفيذ.

كما أكد أن إعادة تشكيل المجلس يأتي بهدف تعزيز مبادئ الشورى وتعميق الأثر التطويري في الرئاسة , مشدداً على أهمية تفعيل مشاركة الرئاسة في فعاليات ملتقى مكة الثقافي والذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل تحت شعار (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي).