شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 90 طناً مواد إيوائية في 3 ولايات بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركزالملك سلمان للإغاثة ، ضمن مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة المواد الإيوائية والتي تشتمل على الخيام والبطانيات والمفارش والحقائب الإيوائية للمتضررين من السيول في ولاية سنار السودانية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يوزع 90 طناً مواد إيوائية في 3 ولايات بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.