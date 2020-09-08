الجيش اليمني يعلن استعادة السيطرة على مناطق "المحازيم" و"تلة الصليحي" بالجوف المزيد

أعلن الجيش اليمني، مساء الثلاثاء، استعادة السيطرة على مناطق واسعة بمحافظة الجوف ومأرب شرقي صنعاء، بعد معارك وغارات للتحالف العربي بقيادة السعودية أسفرت عن مقتل 25 حوثيا وإصابة العشرات.



وقال المتحدث باسم الجيش اليمني، عبده مجلي، في بيان وصل ”الخليج 365” نسخة منه، إن الجيش الوطني، استعاد السيطرة على منطقة "المحازيم" و"تلة الصليحي" بالإضافة إلى منطقة "الصبائغ" التي تم استعادتها بالكامل في وقت سابق.

كما تمكنت قوات الجيش، من استعادة مواقع مختلفة بالجوف، وعلى رأسها، "قرون الهنادية" وجبال "عرفّان" و"الكدادي" و"مختم الجبيل" و"جبل حويشيان" الاستراتيجي.

Advertisements

وأكد المسؤول العسكري اليمني، أنه بتحرير تلك المناطق تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، من قطع خطوط إمداد مليشيات الحوثي وإحكام الحصار عليها وتحقيق التقدم على مواقع كانت تتمركز فيها المليشيا.

وشاركت مقاتلات التحالف العربي، بقيادة السعودية، في المعارك، حيث شنت غارات مركزة استهدفت عربة ودوريات لمليشيات الحوثي في جبهة "ماهلية" بمأرب، ما أسفر عن مقتل من كانوا على متنها، كما شنت أكثر من 20 غارة بالجوف وصنعاء.

وبالتوازي، نفذت قوات الجيش الوطني، كمينا محكما لعناصر حوثية تسللت إلى مديرية "ماهلية" بمحافظة مأرب، ما أسفر عن مقتل 25 حوثيا وإصابة آخرين، كما تم إعطاب دوريتين للمليشيا تحملان ذخائر في ذات الجبهة.

وذكر المتحدث الرسمي للجيش اليمني، أن قوات الجيش تحقق تقدما أيضا في جبهات "نهم" و"قانية" و"هيلان" و"صرواح ـ المخدرة"، وأن المليشيا الحوثية "تتعرض لحالة استنزاف متواصل في الجبهات الأمر الذي دفعها إلى الحرب النفسية والدعايات والإشاعات المغرضة وتزوير وثائق كاذبة".