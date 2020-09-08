رسميًا.. مؤتمر آبل القادم افتراضيًا يوم 15 سبتمبر

2020-09-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

تم الإعلان رسميًا عن موعد مؤتمر آبل القادم الذي سيكون عن بعد فقط وسيتم فيه الإعلان عن الأجهزة الجديدة، وأحدث مبتكرات الشركة الأمريكية العملاقة.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في تاريخ 15 سبتمبر الحالي الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية أونلاين.

ترقب مؤتمر آبل القادم

ويترقب الملايين حول العالم الحدث المهم لشركة آبل بعدما كشفت التسريبات أن هذا المؤتمر سيتم فيه الكشف عن 4 هواتف آيفون وساعتين وiPad Air.

تسريبات أجهزة آبل الجديد

ومن المنتظر أن يتم الإعلان في مؤتمر آبل المقبل عن إصدار أربعة أجهزة أيفون جديدة تعمل بتقنية 5G مع شاشات OLED بما في ذلك الموديلات الأساسية 5.4 بوصة و6.1 بوصة، إلى جانب طرازي Pro مع شاشتي 6.1 و6.7 بوصة، حيث سيكون الأخير أكبر أيفون لشركة آبل حتى الآن.

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مواصفات هواتف آبل الجديدة

وستحتوي جميعها على شاشات OLED أكثر وضوحًا وغنية بالألوان إلى جانب نفس التصميم ذي الحواف، المربعة لأحدث iPad Pro، وقد تحتوي طرز “أيفون برو” على حواف من الفولاذ المقاوم للصدأ مع الموديلات الأرخص ذات الجوانب الرياضية المصنوعة من الألومنيوم، وستأتي الموديلات الراقية بتصميم أزرق داكن ليحل محل Midnight Green في تشكيلة أيفون 11 برو لعام 2019.

وتعتقد آبل أن الطلب على أجهزة أيفون سيكون قويًا على الرغم من الوباء، حيث تخطط لإنتاج 75 مليون جهاز أيفون 5G في المجموع، وصرحت الشركة بالفعل أنها ستطلق أجهزة أيفون الجديدة “بعد بضعة أسابيع” من طرازات العام الماضي (التي تم شحنها في 20 سبتمبر)، لكن الأجهزة ذات المستوى الأدنى ستكون متاحة قبل طرز برو، وفقًا لمصادر Bloomberg.

iPad Air 2020

ومن المتوقع أن تطلق آبل أيضًا ساعتين جديدتين، بما في ذلك خليفة للسلسلة 5 الرائدة واستبدال Series 3 التي ستواجه الأجهزة المنخفضة من نوع Fitbit، وفي الوقت نفسه، سيأخذ iPad Air تصميم من 2019 iPad Pro مع حواف رفيعة ومعرف اللمس على زر الطاقة.

وأخيرًا ستصدر شركة آبل مكبر صوت HomePod أصغر وأرخص سعرًا، إلى جانب سماعات رأس فوق الأذن تحمل علامة آبل التجارية، كما أصدرت آبل سماعات Beats للرأس من قبل، ولكنها لم تصدر سماعات تحمل اسم آبل.

وتعمل الشركة أيضًا على جهاز آبل TV جديد، لكن ذلك قد لا يصل حتى العام المقبل، ويمكن لشركة آبل أيضًا إصدار iOS 14 في سبتمبر، على الرغم من أن أجهزة أيفون لن يتم شحنها حتى وقت لاحق.



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