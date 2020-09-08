لهذا السبب الحديد مفيد للحوامل

2020-09-08

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

كشف استشاري النساء والولادة الدكتور وائل أحمد عن أهمية الحديد أثناء فترة الحمل ودوره في تعويض المرأة العناصر الهامة التي تفقدها خلال هذه الفترة.

أهمية الحديد للحامل

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365”، إنه خلال فترة الحمل تتعرض المرأة للعديد من التغيرات النفسية والجسدية والمشاكل الصحية، ومن أبرز ما تتعرض له هو فقر الدم أو الأنيميا الناجمة عن نقص مستوى الحديد في الجسم، إذ يعتبر الحديد العنصر الرئيس في الهيموجلوبين الناقل للأكسجين إلى خلايا الجسد والدماغ، وإحدى الركائز الأساسية التي تمكن الجسم من القيام بعملياته ووظائفه الحيوية.

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صحة الحامل والجنين

وبين أن التعرض لفقر الدم، خصوصًا خلال الحمل يشكل تهديدًا على صحة الحامل والجنين معًا، حيث يقوم الجسم بإنتاج كمية إضافية من الدم تصل إلى ٤ لترات، لذا تجب المراجعة الفورية وسؤال الطبيب عن كيفية علاجه، لتجنب الأعراض والمضاعفات، حيث تمتد مخاطر نقص الحديد إلى الجنين (كونه يحتاج إليه بكميات كبيرة خلال فترة تكوينه، ومن ثم الاحتفاظ به إلى ٦ أشهر من حياته بعد الولادة).

عوامل الإصابة بفقر الدم

ولفت إلى أن العوامل التي تجعل الحامل أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم هي: وجود نقص في مخزون الحديد قبل الحمل، وجود مرض يسبب فقر الدم مثل: الخلايا المنجلية، وجود خلل في الجهاز الهضمي يعوق امتصاص الحديد والعناصر الغذائية، الحمل بأكثر من جنين (التوائم وأكثر)، لزيادة احتياجهم للحديد، وجود فقر دم في الحمل السابق، الحمل المتتابع (يفصل بين الحملين سنة واحدة).

تحليل نسبة الهيموجلوبين

وحول فحص فقر الدم عند الحامل خلص الدكتور أحمد إلى القول: خلال الأسابيع الأولى من الحمل يقوم الطبيب بعمل فحص الدم للتأكد من نسبة الهيموجلوبين في التحليل ١١٠ جرامات خلال الثلث الأول من الحمل و١٠٥ جرامات في الثلثين الثاني والثالث من الحمل، والترتيب لإعادة الفحص خلال مدة تراوح بين أسبوعين و٤ أسابيع للتحقق من فعالية العلاج، ويلزم فحص فقر الدم خلال الأسبوع الـ ٢٨ من الحمل، ويتم التحقق من ذلك عن طريق قياس نسبة الفيراتين (بروتين يوجد داخل الخلايا، وهو المسؤول عن تخزين وإطلاق الحديد)، حيث إن خلال الحمل يرتفع الفيراتين داخل الجسم، ثم يبدأ بالنقصان تدريجيًّا إلى أن يصل لأقل بنصف الكمية خلال الأسبوع الـ ٣٢ من الحمل، أما إذا كانت نتائج تحليل الفيراتين أقل من ٣٠ مايكروجرام سيتطلب العلاج بالأدوية.



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