781 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 623 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 781 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 623 حالة، و30 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 322,237 حالة، من بينها 19,854 حالة نشطة، منها 1428 حالة حرجة. وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة منها 42% إناث، و58% ذكور، وبلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 86%، وكبار السن 3%، لافتة إلى أنه أجري 48,690 فحصا مخبريا جديدا. إجمالي الحالات 322,237 المتعافون 298,246 الحالات النشطة 19,854 الوفيات 4137 الحالات الجديدة بحسب المدن: 62 جدة 58 مكة المكرمة 51 المدينة المنورة 50 الدمام 43 الرياض 36 الهفوف 32 المبرز 31 القطيف 28 ينبع 22 خميس مشيط 18 عرعر 18 الظهران 18 النعيرية 16 حائل 16 حفر الباطن 15 الخبر 14 بقيق 12 جازان 12 الجبيل 12 الليث 10 بريدة 9 الطائف 9 أبها 9 خيبر 8 نجران 7 تبوك 7 مليجة 6 شرورة 6 الخفجي 5 الباحة 5 الدلم 5 الزلفي 5 وادي الدواسر 5 بللسمر 4 الأسياح 4 رفائع الجمش 4 العيدابي 4 المجمعة 4 عنيزة 4 البدائع 4 ضرما 4 بيش 4 شقراء 4 الريث Advertisements 3 الحرجة 3 عيون الجواء 3 حوطة بني تميم 3 ظهران الجنوب 3 القنفذة 3 رأس تنورة 2 الشعبة 2 الموسم 2 القوارة 2 عريعرة 2 الرويضة 2 الدوادمي 2 الأرطاوية 2 صفوى 2 النماص 2 بلجرشي 2 العلا 2 القويعية 2 المذنب 2 المظيلف 2 ضمد 2 فيفا 2 الخرج 2 رجال ألمع 2 الجفر 1 الطوال 1 بدر الجنوب 1 الدائر 1 سميراء 1 أحد رفيدة 1 بيشة 1 الرس 1 سبت العلاية 1 تبالة 1 الخرمة 1 البدع 1 القريات 1 قصيباء 1 رياض الخبراء 1 العيون 1 حريملاء 1 صبيا 1 بقعاء 1 السليل 1 تمير 1 البكيرية 1 القرى 1 أضم 1 قرية العليا 1 البشائر

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