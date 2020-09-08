خدمات توصيل لطلاب جامعة المؤسس عبر «مريح»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت جامعة الملك عبدالعزيز أمس اتفاقية تعاون مع مؤسسة البريد السعودي، تهدف إلى تقديم خدمات توصيل عبر خدمة «مريح»، لبطاقات الصراف الآلي والخدمات والبرامج المتنوعة التي تقدمها عمادة شؤون الطلاب خلال العام الدراسي للطلاب والطالبات، في جميع المناطق والمحافظات. وأكد عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود القحطاني أهمية الاتفاقية التي ستسهم في خدمة طلبة الجامعة خلال هذه الفترة عبرتوصيل البطاقات البنكية وكل ما يتعلق بالخدمات المقدمة من العمادة، كالشهادات التدريبية وخدمات صندوق الطلاب والأنشطة والبرامج الطلابية.

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