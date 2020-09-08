قاعدة معلومات عن فيروس كورونا

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وجمعت القاعدة 2000 مادة من البحوث والمقالات المنشورة في الدوريات والصحف اليومية والمواقع الالكترونية، أو مقاطع الفيديو المنشورة على منصة يوتيوب، ورتبت ألفبائيا بحسب رؤوس الموضوعات المستخدمة (الواصفات)، وتوزيع الموضوعات جغرافيا بحسب الدول، كما جرى اختزالها بطريقة مكثفة غير مخلة بالمحتوى.
وأوضح رئيس وحدة قواعد المعلومات بالمركز الدكتور أمين سيدو أن القاعدة حصرت من مصادر عدة، وغطت معظم المجالات التي تتعلق بالجائحة كالإحصاءات، الاختراعات، الإعلام، الإغاثة، الوقاية، العلاج، اللقاح، الاقتصاد، الطب، العمليات الجراحية، الصناعات الطبية، الكوادر الطبية، المستشفيات، علماء الفيروسات، السياسة، الاحتيال الالكتروني، الحيوانات وكورونا، علم النفس، القوانين والتشريعات، تاريخ كورونا، كورونا والأدب، البيئة، التعليم، التقنية، الثقافة، الرياضة والفن، الجريمة، المجتمع، المستقبل، الندوات، الوفيات، منظمة الصحة العالمية وكورونا، وغيرها من الموضوعات.
وبين سيدو أن هدف المركز من إعداد هذه القاعدة حصر وتخزين وتنظيم البيانات الوصفية للمواد المنشورة، وبيان نوع الوعاء والموقع الالكتروني الذي نشرت فيه المادة، إضافة إلى نصوصها، وكذلك البحث عن معلومات محددة ذات صلة بموضوع الجائحة توفر على المستفيدين الجهد والزمن في البحث للوصول إلى المعلومات التي يحتاجون إليها، دون إهمال بيانات الموضوعات التي نالت اهتمام الباحثين عن طريق رؤوس الموضوعات المستخدمة (الواصفات)، والعلاقات الترابطية بين الموضوعات المتشابهة، بما يخدم قضايا البحث العلمي في المجال نفسه.
قاعدة معلومات كورونا تركز على:
- تجميع وتوثيق وتخزين مواد مختارة في موضوعات شتى عن الجائحة
- إدراج المواد تحت رؤوس موضوعات مناسبة
- تيسير الصعاب أمام الباحثين
- تلبية احتياجاتهم من المعلومات اللازمة
- تسريع عملية الوصول إلى هذه البيانات
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