موافقة دولية لمقترح سعودي لمواصفة قياسية تضمن سلامة أدوات الحجامة

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واجتاز المشروع الذي قدمته الهيئة بعدما حصل على تأييد 11 دولة من الدول الأعضاء باللجنة الدولية ومنها: الصين، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وروسيا، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا، حيث تضم مسودة المواصفة القياسية المقترحة تعريفات قياسية للحجامة بنوعيها (الجافة والرطبة) ووصفا لأدوات الحجامة، إضافة إلى متطلبات وضوابط الاستخدام الآمن لأدوات الحجامة قبل وأثناء وبعد ممارسة الحجامة، أهمها متطلبات المواد والتصنيع والتعقيم والتطهير وإعادة الاستخدام وبيانات البطاقة التعريفية والنشرات المرفقة والتخلص من النفايات.
وأوضحت الهيئة أن أدوات الحجامة تستخدم لإجراء الحجامة الجافة أو الرطبة، وتتضمن كاسات الحجامة وأداة شفط أو تفريغ الهواء، مشيرة إلى أن الحجامة الجافة تجرى عبر وضع كاسات فوق منطقة محددة من الجسم لشفط أو تفريغ الهواء من دون خروج للدم، فيما تجرى الحجامة الحجامة الرطبة عبر وضع كاسات فوق منطقة محددة من الجسم بعد تشريطها أو تجريحها لسحب قطرات من الدم.
وبينت أنه سيجري خلال المرحلة المقبلة تطوير المسودة بقيادة مدير المشروع الدولي المهندس أسامة البريكان وبمساندة خبيرين من الصين وكوريا الجنوبية، إضافة إلى الخبراء المرشحين من إيطاليا وكينيا وتايلند، تمهيدا لرفع مسودة اللجنة والتصويت عليها، ومن ثم تطوير مسودات المشروع عبر سلسلة من المراحل وفقا لأدلة العمل الفنية الصادرة عن منظمة التقييس الدولية (ISO).
مراحل العمل على مشروع المواصفة:
- بدأت عام 2017 عقب اعتمادها من هيئة الغذاء والدواء بعنوان »الاستخدام والتعامل الأمثل مع أدوات الحجامة ونطاق تطبيقاتها«
- في يناير من عام 2019 أبرمت الهيئة مذكرة تفاهم لوضع ضوابط واشتراطات ومواصفات للأجهزة المستخدمة في أغراض الطب البديل والتكميلي
- 05 يونيو 2019 طرح المقترح في اجتماع اللجنة الفنية الدولية لمواصفات أجهزة ومنتجات الطب الصيني (ISO/TC 249) المنعقد في بانكوك
- 28-29 نوفمبر 2019 عرض معدلا في اجتماع مجموعة العمل الفنية المنعقد في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول
- في أغسطس 2020 تمت الموافقة على تضمين مشروع المواصفة ضمن منصة مشاريع المواصفات القياسية التابعة للمنظمة الدولية للتقييس (ISO)
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