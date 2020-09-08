رقمية جدة تستقبل 300 متدربة للعام الجديد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت الكلية الرقمية للبنات بمحافظة جدة أمس 300 متدربة من المستجدات اللاتي جرى قبولهن للفصل التدريبي الأول لعام 1442هـ في برنامج الدبلوم، بمختلف الأقسام التخصصية بالكلية وسط تنفيذ وكالة الكلية لشؤون المتدربات برنامج استقبال المتدربات لتهيئتهن تحت إجراءات وبروتوكولات صحية مشددة. وأكدت عميدة الكلية حياة الغامدي أن وسائل التدريب الحديثة وآليات التدريب عن بعد أثبتت نجاحها في إيصال العملية التدريبية، مؤكدة أن أساليب التدريب عن بعد للمواد النظرية هي أساس التدريب.

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