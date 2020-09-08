رقمية جدة تستقبل 300 متدربة للعام الجديد

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وأكدت عميدة الكلية حياة الغامدي أن وسائل التدريب الحديثة وآليات التدريب عن بعد أثبتت نجاحها في إيصال العملية التدريبية، مؤكدة أن أساليب التدريب عن بعد للمواد النظرية هي أساس التدريب.
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