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"الهباس" يحتفل بزفافه في رياض الخبراء

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب فرج محمد الهباس، بزفافه من كريمة الشيخ ناصر بن سليمان الغرابي، في محافظة رياض الخبراء.

جاء ذلك بحضور عدد من رجال الأعمال والمشايخ والأقارب والأصدقاء، الذين قدموا التبريكات له بهذه المناسبة، داعين الله له بالتوفيق والسعادة.

"الخليج 365" تٌهنئ "الهباس" وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.

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08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442 06:58 PM

"الهباس" يحتفل بزفافه في رياض الخبراء
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

احتفل الشاب فرج محمد الهباس، بزفافه من كريمة الشيخ ناصر بن سليمان الغرابي، في محافظة رياض الخبراء.

جاء ذلك بحضور عدد من رجال الأعمال والمشايخ والأقارب والأصدقاء، الذين قدموا التبريكات له بهذه المناسبة، داعين الله له بالتوفيق والسعادة.

"الخليج 365" تٌهنئ "الهباس" وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.

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، "الهباس" يحتفل بزفافه في رياض الخبراء ،
المصدر : الخليج 365

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