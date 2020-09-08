، "الهباس" يحتفل بزفافه في رياض الخبراء ،

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب فرج محمد الهباس، بزفافه من كريمة الشيخ ناصر بن سليمان الغرابي، في محافظة رياض الخبراء.

جاء ذلك بحضور عدد من رجال الأعمال والمشايخ والأقارب والأصدقاء، الذين قدموا التبريكات له بهذه المناسبة، داعين الله له بالتوفيق والسعادة.

"الخليج 365" تٌهنئ "الهباس" وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.

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