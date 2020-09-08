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تنطلق غداً الجولة 36 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بمواجهة واحدة، يستضيف بها فريق النهضة صاحب المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، نظيره نجران الثاني عشر بـ 44 نقطة على ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد الرياضية بالدمام، على أن تختتم منافسات الجولة بـ 9 مباريات تقام مساء بعد غدٍ بتوقيت واحد عند الساعة 8:35 م.
ويقابل القادسية نظيره الباطن، ويلتقي العين مع أحد، ويلعب الجيل ضد الطائي، والخليج مع البكيرية، ويحل النجوم ضيفاً على الأنصار، فيما يستضيف الجبلين فريق الثقبة، والكوكب ضد الشعلة، ويلعب المجزل أمام جدة، ويقابل التقدم فريق حطين.
دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية النهضة نجران
08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442 06:46 PM
في انطلاق الجولة الـ36 من دوري الأمير محمد بن سلمان"النهضة" و"نجران" وجهاً لوجه.. و"القادسية" يسعى لتجاوز محطة "الباطن"
تنطلق غداً الجولة 36 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بمواجهة واحدة، يستضيف بها فريق النهضة صاحب المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، نظيره نجران الثاني عشر بـ 44 نقطة على ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد الرياضية بالدمام، على أن تختتم منافسات الجولة بـ 9 مباريات تقام مساء بعد غدٍ بتوقيت واحد عند الساعة 8:35 م.
ويقابل القادسية نظيره الباطن، ويلتقي العين مع أحد، ويلعب الجيل ضد الطائي، والخليج مع البكيرية، ويحل النجوم ضيفاً على الأنصار، فيما يستضيف الجبلين فريق الثقبة، والكوكب ضد الشعلة، ويلعب المجزل أمام جدة، ويقابل التقدم فريق حطين.
، "النهضة" و"نجران" وجهاً لوجه.. و"القادسية" يسعى لتجاوز محطة "الباطن" ،
المصدر : الخليج 365
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