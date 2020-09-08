محمد بن مسعود - الدمام - 5 حالات وفاة ترفع الإجمالي إلى 6350 سجّلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة، و330 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد. وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 299233 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6350 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 286157 حالة، في حين توجد 6726 حالة نشطة.باكستان فيروس كورونا الجديد باكستان تسجّل 330 إصابة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-08 سجّلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة، و330 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد. وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 299233 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6350 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 286157 حالة، في حين توجد 6726 حالة نشطة. Advertisements 08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442 05:40 PM 5 حالات وفاة ترفع الإجمالي إلى 6350 5 حالات وفاة ترفع الإجمالي إلى 6350 سجّلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة، و330 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد. وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 299233 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6350 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 286157 حالة، في حين توجد 6726 حالة نشطة. ، باكستان تسجّل 330 إصابة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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