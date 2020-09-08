، خوذة تحمي من كورونا.. وتسمح بتناول الطعام وتجفيف العرق ،

محمد بن مسعود - الدمام - ابتكرها 3 طلاب فيتناميين

صمّم ثلاثة من طلاب المدارس في فيتنام خوذة تسمح للعاملين على الخطوط الأمامية في مواجهة وباء كورونا، بتناول وجبة خفيفة، أو حتى حك أنوفهم، دون تعريض أنفسهم لمخاطر الإصابة بالفيروس.

وسلط الوباء الضوء على صعوبة الاختيار في بعض الأحيان، فإما الراحة أو السلامة، التي توفرها معدات الوقاية، خاصة بالنسبة للعاملين الذين يستلزم عملهم استخدام مثل هذه الأدوات لساعات طويلة.

ولحل هذه المعضلة، واجه الطلاب تحدياً يتمثل في تصميم خوذة متصلة بجهاز تنفس لا يوفر الحماية فحسب، بل يسمح للعاملين على الخطوط الأمامية بالاستمرار في العمل والعطاء لفترة أطول، وفقاً لـ"رويترز".

وابتكرت المجموعة الخوذة التي أطلقوا عليه اسم "فيهيلم" وهي كلمة مأخوذة الحرفين الأولين من اسم فيتنام والكلمة الإنجليزية التي تعني خوذة، وتحتوي على فتحة داخلية بقفاز يضع فيها المستخدم يده ليتمكن، على سبيل المثال، من إزالة العرق أو ضبط النظارة على عينيه دون الاضطرار لرفع الخوذة.

وتحتوي الخوذة أيضاً على مساحة داخلية، يمكن وضع وجبة خفيفة بها للعامل في الخطوط الأمامية، وتتصل أيضاً بأنبوب مرتبط بجهاز لتنقية الهواء، كما تحتوي "فيهيلم"، التي تقل تكلفتها حالياً عن 300 دولار، على جيوب حول منطقة الرأس تسمح للمستخدم بحك رأسه.

وتعتبر هذه الخوذة أكثر أماناً من الكمامات المعتادة، إلا أنها قد تكون غير مريحة بدرجة كبيرة إذا قورنت بالأشكال الأخرى من معدات الوقاية الشخصية.فيروس كورونا الجديد