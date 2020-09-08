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شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يبحث هاتفياً مع جونسون أعمال مجموعة العشرين والان مع التفاصيل
الثلاثاء 8 سبتمبر 2020
بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هاتفياً، اليوم، مع بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لتخفيف آثار جائحة "كورونا".
وأعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع جونسون عن تطلعه إلى أن تواصل دول المجموعة جهودها لمواجهة تحديات الجائحة خدمة للشعوب والاقتصاد العالمي.
من جانبه، أشاد رئيس الوزراء البريطاني بقيادة المملكة اجتماعات المجموعة وإدارة التحرك الجماعي لدولها لمواجهة تبعات الجائحة، متمنياً للمملكة النجاح والتوفيق في مسعاها، مشيراً إلى الصداقة التاريخية والعلاقات الوثيقة بين البلدين وتطلعه إلى تعزيزها وتنميتها.
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