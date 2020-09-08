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هكذا عبرت هيفا وهبي عن تعاطفها مع السودان وسوريا

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الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

الفنان اللبنانية هيفاء وهبى

اندلعت العديد من الحرائق في ​سوريا​ بسبب موجة الحر الشديدة، وذلك في عدة محافظات، وما زال الجهود والمساعي ستمر لإخماد تلك الحرائق.

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وفي هذا الإطار تعاطفت الفنان اللبنانية ​هيفاء وهبى​ مع سوريا، فكتبت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"الله يحمي سوريا وشعبها من كل شر وتنطفي الحرائق بسرعة ما بدنا يا رب نسمع عن ضحايا حرام الي صار فيهم من سنين لهلأ ما ارتاحوا! الكوارث كتيرة ووجع الشعوب العربية واحد".

وقد أرفقت تعلقا بوسم سوريا تحترق.

وكانت هيفا قد تعاطفت مع الوضع في السودان​ أيضاً بسبب كارثة الفيضانات هناك، وكتبت على صفحتها:"اللهم ألطف بشعب السودان قلبي مع من خسروا بيوتهم، وخالص التعازي لعائلات الضحايا ".

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