شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المؤسس توقع اتفاقية مع "الخدمات الأرضية" لتوفير 10 آلاف وظيفة والان نبدء بالتفاصيل

وقعت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بكلية السياحة، والشركة السعودية للخدمات الأرضية وشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي اتفاقية تعاون لإطلاق برنامج ( الدبلوم المهني في إدارة الخدمات الأرضية، ودبلوم الضيافة الجوية )، الذي يهدف إلى دعم قطاع الخدمات الأرضية بالكوادر الوطنية المؤهلة من الجنسين وتوفير 10 آلاف فرصة وظيفية للجنسين في السنوات القادمة.

تم توقيع الاتفاق بحضور وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير النقل المهندس صالح الجاسر، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي ، و رئيس هيئة الطيران المدني المهندس عبدالهادي المنصوري،

ومثل الجامعة في الاتفاقية رئيسها الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، فيما مثل جانب الشركة السعودية للخدمات الأرضية الرئيس التنفيذي الكابتن فهد بن حمزة سندي.

وبداية، رحب وزير النقل المهندس صالح الجاسر بأصحاب المعالي والسعادة للتواجد في حفل إطلاق الدبلومات المهنية في الخدمات الأرضية والضيافة الجوية، وبداية انطلاق مرحلة الشراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز والتي تحتوي على حزمة تهدف للوصول للتنمية المستدامة في قطاع النقل عموماً وقطاع النقل الجوي خصوصا ، كما تمكن الاتفاقية جامعة الملك عبدالعزيز من تقديم دبلومات نوعية، مقدماً شكره للقيادة الرشيدة في البلاد على دعمها لمشاريع وبرامج الوزارة ، كما تقدم بالشكر لأصحاب المعالي وزراء التعليم والسياحة والموارد البشرية ورئيس جامعة الملك عبدالعزيز على دعمهم لهذه البرامج التي ستعود بالنفع على بلادنا.

بدوره، أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن استحداث برامج ودبلومات مهنية متخصصة تأتي اتساقا مع توجهات وزارة التعليم لفتح آفاق تواكب توجهات ومتغيرات سوق العمل ، وتأهيل كوادر من الخريجين والخريجات تلبي الاحتياج ، لافتاً إلى أن قطاع النقل له دور في النهوض بالاقتصاد الوطني، وتحقيق مبدأ التكامل والتعاون بين جميع قطاعات الدولة العامة والخاصة وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ، وبما يحقق المعايير التعليمية والمهنية العالمية ، حيث كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية والخطوط الجوية السعودية خلال الفترة الماضية ونتيجة لجهود حثيثة و مشتركة نجحت في الخروج ببرنامج ( الدبلوم المهني في الخدمات الأرضية، ودبلوم الضيافة الجوية ) حيث يتميز بتأصيل الجانب العلمي والجانب المهني التطبيقي وفق خبرات وإمكانيات الطرفين والتي تحقق المعايير العالمية التي تمثل أيضا المعايير التي تلتزم بها الهيئة العامة للطيران المدني كسلطة مرجعية وتشريعية لهذا القطاع .

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وأثنى على إمكانيات كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز وتنفيذها برامج و شراكات عالمية في مختلف أقسامها منذ تأسيسها ، منها إيكول هوتلير دي لوزان ومعتمده منها بمجال الضيافة ،وأيضا شراكة مع هونق كونق بولي تكنيك بمجال السفر والسياحة و مدرسة واشنطن للبرتوكول الدولي ، مما جعلها من أوائل الكليات في المملكة العربية السعودية بمجال التدريب والتعليم التطبيقي السياحي كما تتمتع بكوادر أكاديمية ذات كفاءة عالية وبرامج نوعية وفق معايير عالمية ،

بدوره، رحب معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن اليوبي بحضور أصحاب المعالي ودعمهم للاتفاقية ، كما أعلن عن مبادرة جامعة الملك عبدالعزيز لتخصيص (20) مقعداً دراسيا لفئة الأيتام في دبلومات كلية السياحة ، مؤكدأ أن الجامعة تقدم شراكات وبرامج لتوظيف امكانياتها والدعم التي تحظاه من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله- وبمتابعة دؤوبة من معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وباعتبار أن التعليم بشقيه العام والجامعي ركيزة أساسية في التقدم والتنمية المنشودة، كما أن توقيع الاتفاقية مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية والخطوط السعودية ، تهدف للعمل جنباَ إلى جنب لتطوير قطاع الحركة الجوية و تنمية الكوادر الوطنية تحقيقا لأهداف وتطلعات وآمال حكومة خادم الحرمين الشريفين في دعم الاقتصاد الوطني ودعم منشئاته الحيوية بتضافر الجهود بالعنصر الوطني المؤهل وإكسابه الكفاءة العالية والتعليم المتميز.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية الكابتن فهد بن حمزة سندي أن برنامج الدبلوم المستحدث يعد أحد ركائز التحول المعرفي والعملي الذي عملت عليها الشركة السعودية للخدمات الأرضية بالشراكة مع كلية السياحة بجامعة المؤسس لنواكب مستجدات العصر ومتطلباته مع احتياجات سوق العمل ويتوافق مع رؤية المملكة 2030 ، حيث أن النجاح في أعمال الشركة يرتكز بشكل أساسي على همة شبابنا ولا يمكن أن يتحقق الانجاز بدونهم ، لاسيما أن توطين الصناعات والخدمات الدقيقة مثل خدمات المناولة الأرضية يعتمد على الاستفادة من الطاقات البشرية الوطنية ولتأكيد لدورنا في هذا المجال وحرصنا على خلق كيان علمي للمهتمين وتزويدهم بالمعرفة الأساسية والأدوات اللازمة في مجال الخدمات الأرضية تم إطلاق هذا الدبلوم والذي يعد الأول على مستوى الشرق الأوسط في مجاله.

الجدير بالذكر أن الاتفاقية تهدف في مرحلتها الأولى إلى تدريب وتأهيل المتدرب و المتدربات في الخدمات الأرضية في المطارات السعودية والضيافة الجوية ، بالإضافة لتمكين الخريجين والمتدربين في المستقبل من الوصول إلى الأسواق ، وتوسيع فرصهم الوظيفية في هذا القطاع الحيوي وتحقيق الاستدامة للجهود الرامية لتلبية احتياجات سوق العمل بشكل عام، وفق الأسس والمعايير العالمية والعلمية المنهجية الملائمة لكل تخصص ، كما تهدف لتوفير الأدوات التدريب العملي المرتبط بالخبرات التطبيقية، والتي يتم تحقيقها باستمرار التعاون والشراكة والتكامل بين قطاعات الدولة.