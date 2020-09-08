شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تتفوق على دول «العشرين» في التنافسية الرقمية والان نبدء بالتفاصيل
ومن جانبة قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة: هذا المنجز جاء بعد توفيق الله هو بدعم ومتابعة من سمو سيدي ولي العهد -أدام الله عزه-.
ومن المنجزات التي ساهمت في التقدم الرقمي بالمملكة، تفوق البنية والقدرات والمعرفة الرقمية، النماذج الابتكارية في التجارة الإلكترونية، المشاريع الرقمية الضخمة والبنية والتشريعات الرقمية.
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