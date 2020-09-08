2020-09-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن المملكة تحتل المركز الأول في مؤشر التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين.

ونشرت الوزارة إنفوجرافيك يتضمن ترتيب الدول العشرين بحسب مؤشر التنافسية وعلقت عليه بالقول: “بخطوات ثابتة نحو حاضر مترابط ومستقبل مبتكر.. المملكة الأولى في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين”.

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وبحسب الإنفوجرافيك تصدرت المملكة المجموعة يليها فرنسا ثم إندونيسيا فالصين والأرجنتين.

وتعليقًا على ذلك قال وزير الاتصالات المهندس عبدالله عامر السواحة : هذا المنجز بعد توفيق الله هو بدعم ومتابعة من سمو سيدي ولي العهد أدام الله عزه.

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