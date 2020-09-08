أفضل 3 أنظمة غذائية لـ فقدان الوزن في العالم

2020-09-08

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يعاني العديد حول العالم من زيادة وزنهم، فقد أشارت الإحصائيات في ديسمبر 2019 إلى أن 13% من سكان الأرض يعانون من السمنة، وغالبًا فإن كل شخص منهم مر بمرحلة ما في حاته أراد فيها فقدان الوزن.

وكشف بحث جديد عن أكثر الأنظمة الغذائية شيوعًا في العالم، وأبرزت صحيفة ذا صن البريطانية بعضًا من الحميات الغذائية المفضلة والتي ستساعدك على التخلص من الكيلوغرامات الزائدة.

1- حمية الكيتو

يبحث 2.1 مليون شخص حول العالم عن نظام الكيتو الغذائي عبر الإنترنت، حيث بات النظام المفضل لفقدان الوزن، وهو يتضمن تناول الكثير من الدهون الصحية لمقاومة الجوع، مع الإقلاع عن الكربوهيدرات وتناول كميات معتدلة من البروتين.

ويعزز الكيتو من مستويات الطاقة ويساعد في تسريع فقدان الوزن، وهو يعتمد على عملية التمثيل الغذائي التي تسمى الكيتوزية، وتجعل جسمك يعتمد على حرق احتياطات الدهون المخزنة للحصول على الطاقة بدلًا من الكربوهيدرات.

وبالنسبة للأشخاص الأصحاء، الذين لا يعانون من مرض السكري أو الحوامل، تبدأ الحالة الكيتونية عادةً بعد ثلاثة أو أربعة أيام من اتباع الخطة وتناول أقل من 50 جم من الكربوهيدرات يوميًا.

ويجب أن تشكل الدهون من 60 إلى 80% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية، بينما يشكل البروتين من 10 إلى 15% والكربوهيدرات أقل من 10%، على أن تحسب أيضًا سعراتك الحرارية المناسبة لوزنك.

2- الصيام المتقطع

يبحث 1.1 مليون شخص حول العالم عن الصيام المتقطع الذي يتمثل في تقييد تناول الطعام في أوقات معينة من اليوم، وهو يقوم على شكلين.

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الشكل الأول: هو تناول 500 سعر حراري فقط يومين في الأسبوع، وتناول الطعام بشكل طبيعي في الأيام الخمسة الأخرى.

الشكل الثاني: هو الصيام التدريجي من 14 إلى 16 إلى 18 ساعة في اليوم دون طعام، ويمكنك خلالهم شرب الماء، وتُحتسب عدد ساعات النوم من الصيام.

آلية نظام الصيام المتقطع

بعد تناول الطعام، واكتمال عملية الهضم وتوزيع العناصر الغذائية، يبدأ جسمك في تكسير الدهون، وتُخزن الزائدة منها لاستخدامها في الحفاظ على وظائف الجسم في حالة عدم وجود طعام في الجهاز الهضمي.

وهذا هو ما يعتمد عليه الصيام المتقطع؛ حيث يحتاج جسمك إلى الطاقة، فيذهب لمخزون الدهون وحرقها وينتج عن ذلك فقدان الوزن.

3- حمية البحر الأبيض المتوسط

إذا كنت ترغب في اتباع نظام غذائي يجعلك تشعر وأنك دائمًا على إحدى شواطئ اليونان فقد يكون نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي مناسبًا لك.

وهذا النظام غني بالأطعمة المفيدة ويمنع عنك الأغذية الضارة مثل تلك التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

ويختلف نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي حسب البلد والمنطقة، ولكن بشكل عام يجب أن يتضمن نسبة عالية من الخضار والفواكه والبقوليات والمكسرات والفول والأسماك والدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون.

وعادة ما يتضمن تناول كميات منخفضة من اللحوم ومنتجات الألبان، ويتم فيه استبدال الزبدة بالدهون الصحية مثل زيت الزيتون، ويتم استبدال الملح بالأعشاب والتوابل لإضفاء نكهة على الطعام.

ويحتوي النظام على كميات أقل من اللحوم الحمراء والكثير من الدواجن والأسماك، ويُنصح فيه بممارسة الرياضة وتناول وجبات الطعام مع العائلة والأصدقاء.



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