شكرا لقرائتكم 4 خطوات لتسجيل المواليد في أبشر وطلب سجل الأسرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-08 4 خطوات لتسجيل المواليد في أبشر وطلب سجل الأسرة متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements جددت الأحوال المدنية التأكيد على الخدمات التي يوفرها أبشر والتي تخص القطاع وبالأخص فيما يتعلق بتسجيل المواليد الجديد وطلب شهادة الميلاد. تسجيل المواليد في منصة أبشر وقالت الأحوال المدنية إنه مع خدمة تسجيل المواليد في منصة أبشر يمكنك تسجيل المولود وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد وإيصالهما عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارتنا. وأضافت أن التسجيل يتم من خلال الخطوات التالية : تسجيل الدخول إلى حسابك ب منصة أبشر .

. اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

اختيار الأحوال المدنية.

الدخول إلى تسجيل بيانات مولود.



شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 4 خطوات لتسجيل المواليد في أبشر وطلب سجل الأسرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.