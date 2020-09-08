بالخطوات/ كيفية تسجيل مولود جديد إلكترونياً في أبشر الأحوال المدنية

تسجيل مولود جديد إلكترونياً في أبشر من الأمور التي يبحث عنها المواطنين ربما بشكل يومي من أجل تسجيل المواليد والتي أتاحت هذه الخدمة الأحوال المدنية عبر منصة أبشر مع استخراج شهادة الميلاد وإصدار سجل للأسرة أيضاً، ضمن الخدمات المتوفرة لدى أبشر قطاع الأحوال بجانب العديد من القطاعات منها المرور والجوازات ديوان الوزارة..إلخ، وكل قطاع منهم منفرد بعدة استعلامات من أجل تخليص الإجراءات الحكومية بسهولة وسرعة.

التسجيل في موقع أبشر الإلكتروني

يتيح موقع أبشر الكثير من الخدمات الهامة للمواطن والمقيم أيضاًـ فيما يستطيع الشخص إنهاء المعاملات الحكومية بشكل سريع وبكفاءة عالية، لهذا يجب على الجميع أن يكون لدى كل شخص حساب مسجل على أبشر، وفي هذا الصدد أتاح الموقع طريقة تغيير كلمة المرور بكلمة أخرى جديدة في حالة رغبتك في ذلك.

كيفية تسجيل مولود جديد إلكترونياً في أبشر الأحوال المدنية

يعتبر تسجيل مولود جديد في أبشر بطريقة إلكترونية من أهم الأمور في المملكة العربية السعودية نظراً كل يوم فيكون هناك مولود يحتاج إلى تسجيله واستخراج شهادة ميلاد وعمل سجل أسرة، فكل هذه الخطوات تحتاج إلى مجهود إلا من خلال أبشر فيكون الأمر بسيط على النحو التالي:-