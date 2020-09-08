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ذكر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، اليوم (الثلاثاء)، أن إيران بدأت في تشييد عنبر في قلب الجبال، بالقرب من منشأة نطنز النووية لإنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة.
وقال "صالحي" عبر التلفزيون الرسمي: "تقرر إنشاء عنبر أحدث وأوسع وأشمل بكافة المقاييس في قلب الجبال بالقرب من نطنز، ولقد بدأ العمل"، وفقاً لـ"رويترز".
ويهدف تشييد المنشأة الجديدة إلى أن تحل محل القسم المحترف من منشأة نطنز.
وأعلنت إيران أن الحريق نتج عن تخريب وتسبب في أضرار جسيمة، ونجم عنه إبطاء إنتاج أجهزة الطرد المركزي المتطورة المستخدمة في تخصيب اليورانيوم.إيران الانفجارات الغامضة
08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442 06:05 PM
بدء العمل في بناء مصنع لإنتاج أجهزة الطرد المركزي
ذكر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، اليوم (الثلاثاء)، أن إيران بدأت في تشييد عنبر في قلب الجبال، بالقرب من منشأة نطنز النووية لإنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة.
وقال "صالحي" عبر التلفزيون الرسمي: "تقرر إنشاء عنبر أحدث وأوسع وأشمل بكافة المقاييس في قلب الجبال بالقرب من نطنز، ولقد بدأ العمل"، وفقاً لـ"رويترز".
ويهدف تشييد المنشأة الجديدة إلى أن تحل محل القسم المحترف من منشأة نطنز.
وأعلنت إيران أن الحريق نتج عن تخريب وتسبب في أضرار جسيمة، ونجم عنه إبطاء إنتاج أجهزة الطرد المركزي المتطورة المستخدمة في تخصيب اليورانيوم.
، خوفاً من الانفجارات الغامضة.. إيران تخبئ منشآتها النووية في جوف الجبال ،
المصدر : الخليج 365
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