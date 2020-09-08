، مبادرة "شاركنا مقر تعلّمك" تُشعل المنافسة بين الأسر لتجهيز مقارّ للتعلُّم عن بُعد ،

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقها مرشد طلابي بـ"تعليم المخواة" وتبرع لها بجوائز مالية لتشجيع الطلاب

أسهمت مبادرة أطلقها المرشد الطلابي بمدرسة الإمام تركي بن عبدالله بمحافظة قلوة سعيد الجعيدي بعنوان (شاركنا مقر تعلّمك) في إشعال فتيل المنافسة بين أسر طلاب المدرسة وطلابها لتجهيز مقارّ منزلية مناسبة للتعلم عن بعد.

فيما رصد "الجعيدي" جوائز مالية للمراكز الأولى كتبرع شخصي منه؛ لدعم وتشجيع الطلاب وأسرهم على تهيئة بيئة تلقٍّ مثالية تساعدهم على استمرار الرحلة التعليمية.

وقال "الجعيدي": إن المسابقة تنبثق عن مبادرة إدارة تعليم المخواة "بيتي مدرستي"، وقد أسهمت فعلياً في رفع كفاءة تعامل الأسرة مع التعليم عن بُعد في هذه المرحلة التي تضطلع فيها الأسرة بمسؤوليتها في نموذج التعليم عن بُعد، حيث أصبحت تمثل جهة الإشراف المباشر على الأبناء، وهي المسؤولة عن عمليات التهيئة وتقديم الدعم والمشاركة في عمليات التقويم.

وأوضح أن هذه المبادرة تتمثل في تجهيز الأسرة بيئات منزلية مناسبة للتعلم، وتبرز جهودها وتعـّبر عن قدرتها على المشاركة في عمليات التعليم عن بُعد بإيجـاد بيئة منزلية تعليمية وتمكّن الأبناء من اكتساب المهارات والمعارف "عن بعُد" وتكسب الأبناء مهارات التعلم الذاتي.

"الجعيدي" أوضح أنه تم ترويج للمسابقة عبر تصميم موشن جرافيك تعريفي بالمسابقة وشروطها وجوائزها وآلية المشاركة، وتم نشره من خلال مجموعات الواتساب ووسائط التواصل للمدرسة؛ لتشجيع الطلاب وأسرهم على المشاركة.

وعن آلية التقييم قال "الجعيدى": استقبلنا مقاطع فيديو توثق مكونات المقر، ويتحدث الطالب من خلاله عن دور أسرته في تجهيز مقر مناسب للدراسة ومكوناته ومشاعره تجاه التعليم عن بعد، ودور هذه التجهيزات في خلق بيئة تلقٍّ مناسبة.

وأضاف: كنا نستهدف تشجيع الطلاب على الحديث والتعبير عما يُقدم لهم من تسهيلات من قبل الأسرة وما وفرته حكومتنا الرشيدة من خدمات وما أظهرته من حرص لاستمرار رحلة التعليم عن بعد حيث يُعد الحديث عن المشاعر والمكنونات والاعتراف بالفضل فيمة تحتاج من المربين غرسها وتأصيلها في شخصية الطفل مبكراً والعمل على تحويلها ثقافة وأسلوب حياة.

وبيّن "الجعيدى" أنه تم تشكيل لجنة لتقييم المشاركات من معلمي المدرسة، كما صُممت استمارة إلكترونية للتقييم نُشرت على حساب المدرسة؛ ليشارك المتابعون في تقييم مخرجات التجربة، كما تم نشر الفيديوهات على الحسابات لتستفيد منها الأسر في تكوين بيئات منزلية، وتتعرف على متطلبات المقر وتجهيزاته البسيطة، في إشارة إلى مفاهيم تشارك المعرفة.

يُذكر أن المدرسة أقامت حفل تكريم للطلاب الثلاثة الأوائل الفائزين بأجمل مقر منزلي، بحضور مدير مكتب تعليم قلوة الأستاذ: إبراهيم خلف الزهراني وأولياء الأمور مع تطبيق الإجرائية ضد كورونا، حيث فاز بالمركز الأول الطالب محمد عامر محمد، وحل في المركز الثاني الطالب مؤيد محمد عيضه، وجاء الطالب أحمد محمد عيضه ثالثاً، فيما جاء الطالب محمد سعود محمد في المركز الرابع، والطالب صالح فارس صالح حصل على الرابع مكرر، فيما حصل الطالب عادل أحمد العويفي على المركز الخامس.

مدير التعلم بمحافظة المخواة الدكتور علي الجالوق ثمّن هذه المبادرة، وأثنى على جهود المرشد الطلابي بمدرسة الإمام تركي، مؤكداً أن المرحلة تحتاج للدور المؤثر الذي يلعبه الإرشاد الطلابي في التحفيز والتشجيع وإثارة روح المنافسة والتوعية بأهمية استمرار الرحلة التعليمية وتحفيز الأسر على ذلك، والتعرف على مشكلات الطلاب وبحثها والعمل على حلّها، وتذليل الصعوبات التي تعترض طريقهم سواء في نموذج التعليم عن بعد أو الحضوري.

وزاد: أن تبرع "الجعيدي" بجوائز المسابقة موقف يستحق التقدير والثناء، ويعكس روح العطاء والإيمان بسمو الرسالة، ويجسد معاني البذل الذي لا يُستغرب من أبطال التعليم.

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إدارة تعليم المخواة بيتي مدرستي