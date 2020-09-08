، رجال ألمع.. ورشة عمل لبحث استعدادات المدارس للمشاركة فعاليات اليوم الوطني الـ 90 ،

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رعى مدير تعليم رجال ألمع الدكتور أحمد بن خضران العُمري صباح اليوم الثلاثاء ورشة عمل لمناقشة فعاليات اليوم الوطني الـ 90 وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتبه بحضور مساعديه وفريق العمل (بنين-بنات) المكلف بالاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية.
جرى خلال الورشة استعراض التعميم الوزاري والبرنامج المقترح وبحث استعدادات إدارة التعليم للمشاركة في الاحتفاء باليوم الوطني في كافة مدارس البنين والبنات وآلية تنفيذ المناشط والفعاليات والمسابقات الخاصة بهذه المناسبة عن بُعد والاستفادة من المنصات الإلكترونية تماشياً مع خطة الوزارة بهذا الشأن.
وقال «العُمري»: إن اليوم الوطني ليس مجرد يوم واحد في السنة وإنما سلوك يومي وعمل وعطاء للوطن حتى يكون في المكانة التي يستحقها، مشيراً إلى أهمية التجديد والابتكار في طريقة الاحتفاء بهذه المناسبة والوصول للمجتمع المحلي بشكل مختلف وأكثر حيوية لإبراز مآثر الوطن ومقدساته وروح القيادة المباركة التي تسعى أن نكون في مصاف دول العالم وما وجود المملكة على رأس مجموعة العشرين وقيادتها لدفة المجموعة إلا دلالة واضحة على ما وصلت له البلاد من تقدم وازدهار ورخاء ورقي في شتى المجالات.
وحثّ «العُمري» على تكوين رسالة لتنمية القيم الوطنية ، وتذكيراً بنعم الله على وطننا، ومنها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وانطلاقا من رؤية المملكة (2030) المتضمنة تعميق القيم الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم العام، داعيًا للجميع بالتوفيق والسداد.
وفي الختام دار نقاش مفتوح بين أعضاء الفريق لتقديم بعض المقترحات، كما دوّنت التوصيات.مدير تعليم رجال ألمع الدكتور أحمد بن خضران العُمري
08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442 05:45 PM
"العُمرى": المملكة في مصاف كبرى دول العالم مع وجودها على رأس مجموعة العشرين
رعى مدير تعليم رجال ألمع الدكتور أحمد بن خضران العُمري صباح اليوم الثلاثاء ورشة عمل لمناقشة فعاليات اليوم الوطني الـ 90 وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتبه بحضور مساعديه وفريق العمل (بنين-بنات) المكلف بالاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية.
جرى خلال الورشة استعراض التعميم الوزاري والبرنامج المقترح وبحث استعدادات إدارة التعليم للمشاركة في الاحتفاء باليوم الوطني في كافة مدارس البنين والبنات وآلية تنفيذ المناشط والفعاليات والمسابقات الخاصة بهذه المناسبة عن بُعد والاستفادة من المنصات الإلكترونية تماشياً مع خطة الوزارة بهذا الشأن.
وقال «العُمري»: إن اليوم الوطني ليس مجرد يوم واحد في السنة وإنما سلوك يومي وعمل وعطاء للوطن حتى يكون في المكانة التي يستحقها، مشيراً إلى أهمية التجديد والابتكار في طريقة الاحتفاء بهذه المناسبة والوصول للمجتمع المحلي بشكل مختلف وأكثر حيوية لإبراز مآثر الوطن ومقدساته وروح القيادة المباركة التي تسعى أن نكون في مصاف دول العالم وما وجود المملكة على رأس مجموعة العشرين وقيادتها لدفة المجموعة إلا دلالة واضحة على ما وصلت له البلاد من تقدم وازدهار ورخاء ورقي في شتى المجالات.
وحثّ «العُمري» على تكوين رسالة لتنمية القيم الوطنية ، وتذكيراً بنعم الله على وطننا، ومنها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وانطلاقا من رؤية المملكة (2030) المتضمنة تعميق القيم الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم العام، داعيًا للجميع بالتوفيق والسداد.
وفي الختام دار نقاش مفتوح بين أعضاء الفريق لتقديم بعض المقترحات، كما دوّنت التوصيات.
، رجال ألمع.. ورشة عمل لبحث استعدادات المدارس للمشاركة فعاليات اليوم الوطني الـ 90 ،
المصدر : الخليج 365
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