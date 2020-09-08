، مستشفى أحد رفيدة يجري أول غسيل كلوي باستخدام جهاز (NxStage) ،

محمد بن مسعود - الدمام - يعتبر من الأجهزة النوعية والحديثة ويتميز بصغر حجمه

أجرى مستشفى أحد رفيدة العام، أول غسيل كلوي في المنطقة باستخدام جهاز (NxStage)، في خدمة جديدة للمرضى بالمستشفى؛ حيث يعتبر من الأجهزة النوعية والحديثة.

وقال مدير مستشفى أحد رفيدة الدكتور عبد الله الأسمري: إن هذا الجهاز يمتاز بحجمه الصغير؛ حيث يمكن حمله ونقله إلى مكان تواجد المريض، واستخدامه في المنزل أيضًا، ولا يحتاج لربطه بمحطة تنقية المياه، وإنما فقط باستخدام أكياس من المحاليل الخاصة، ويتم التصريف بسهولة إلى أقرب نقطة تصريف، ويعمل بكفاءة عالية.

وأضاف أنه جرى تخصيص وحدة متكاملة داخل المستشفى لهذه الخدمة لقاطني محافظة أحد رفيدة، وما جاورها، حيث جرت جدولة الحالات المستفيدة.

وأوضح أن تشغيل هذه الخدمة سيسهم في تخفيف الضغط على مراكز الغسيل الكلوي بمدينة أبها ومحافظة خميس مشيط.

وقدم "الأسمري" شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير، خالد بن عايض العسيري، لدعمه المتواصل لتطوير الخدمات الصحية، ولمساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور عبدالله قداح، وفريقه، وللمسؤولين بالإدارة العامة للمراكز المتخصصة والأطباء الزائرين، وللدكتور عبد الله مزلف وفريقه في اللجنة الإشرافية على برامج غسيل الكلى.

مستشفى أحد رفيدة العام