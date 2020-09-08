شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. بلدية عرعر تُغلق مطعما إثر أعمال ذبح غير نظامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تفاعلت بلدية شرق عرعر مع مقطع فيديو متداول لعمالة مطعم تقوم بأعمال ذبح غير نظامية مخالفة للاشترطات الصحية.
وأكدت البلدية أن إدارتها الرقابية قامت بمباشرة الموقع المذكور، ورصدت به عدة مخالفات منها الذبح الغير نظامي، وتدني مستوى النظافة.
وأضافت البلدية، في مقطع فيديو، أنها قامت بإغلاق المحل، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.
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