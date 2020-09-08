شكرا لمتابعة خبر عن حالة يمكن فيها تسجيل الأم تابعة لأحد الأبناء في حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، عن حالة يمكن من خلالها لأحد الأبناء المستفيدين من الدعم، إضافة والدته كتابع في حسابه.

وقال أحد المستفيدين، أن الدعم توقف عن والدته منذ شهرين، وتم الإفادة بضرورة الإفصاح عن نوع السكن «ملك أم إيجار»، لافتًا إلى أن والدته تقيم في مسكن ليس ملكًا لها، متسائلًا عن إمكانية إضافتها كتابع مع أحد أبنائها المستفيدين من الدعم.

وأكد البرنامج، أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية (أرملة) بإمكان أحد الأبناء إضافتها كتابع له، واختيار صلة القرابة (تابع معال)، مع ضرورة إرفاق (صك حصر الورثة).