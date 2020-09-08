شكرا لمتابعة خبر عن جدة تسجل أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن محافظة جدة سجلت أعلى عدد حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة، بـ 62 حالة إصابة جديدة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن عن تسجيل 781 حالة إصابة جديدة، و623 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 298,246 حالة تعافي؛ فضلًا عن تسجيل 30 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات 4137 حالة.