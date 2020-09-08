صورة قديمة للأمير الراحل خالد بن سعود بن عبدالعزيز

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثقت صورة قديمة الأمير الراحل خالد بن سعود وهوفي عمر الشباب، عندما كان رئيسا للحرس الوطني . وثقت صورة قديمة الأمير الراحل خالد بن سعود وهوفي عمر الشباب، عندما كان رئيسا للحرس الوطني . وظهر الأمير في الصورة وهو يجلس في مكتبه في مبنى الحرس الوطني. يذكر أن الأمير الراحل كان نجل ثاني ملوك المملكة الملك سعود بن عبد العزيز، ورحل عن عالمنا في 7 يوليو الماضي.

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