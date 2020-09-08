شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 781 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 781 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 623 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 298,246 حالة تعافي؛ فضلًا عن تسجيل 30 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات 4137 حالة.