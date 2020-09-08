شكرا لمتابعة خبر عن "توكلنا": 6 خطوات لحل مشكلة عدم ظهور الأبناء بمنصة "مدرستي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح تطبيق توكلنا للمرة الثانية حل مشكلة عدم ظهور الأبناء عبر منصة مدرستي خلال الصفحة الرئيسية للتطبيق، والتي حددها في 6 خطوات.

وجاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المواطنين يواجه مشكلة في إضافة الأبناء، فكان رد التطبيق بأنه يمكن إضافة الأبناء من خلال 6 خطوات.

وبين التطبيق الخطوات الـ 6 في النقاط التالية وهي "الدخول على موقع توكلنا عبر الرابط (هنا)، ثم تسجيل الدخول من حساب ولي الأمر، والنقر على أيقونة حسابي، ثم أيقونة الأفراد والمكفولين، ثم إضافة الأبناء".