شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. صورة نادرة للملك سعود بن عبدالعزيز وأبنائه الأمراء الأربعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): نشر الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود صورة تاريخية للملك سعود بن عبدالعزيز رحمه الله محاطا بأبنائه الأمراء. نشر الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود صورة تاريخية للملك سعود بن عبدالعزيز رحمه الله محاطا بأبنائه الأمراء. و أظهرت الصورة الأمراء الأربعة " بدر رحمه الله وعبدالإله وماجد وخالد رحمهما الله .. "وهم يحاوطونه بحديقة قصر الناصرية.

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