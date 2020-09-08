شكرا لمتابعة خبر عن أمطار رعدية ورياح على بعض مناطق المملكة غداً حتى الأحد المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 45 كم / الساعة . حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 45 كم / الساعة . وأكدت " الأرصاد " أن الأمطار ستكون على مناطق عسير ، وجازان ، والباحة بدءً من غد الأربعاء وحتى الأحد المقبل . كما ستكون على منطقة تبوك من الأربعاء حتى الجمعة وستكون على بعض مكة المكرمة والمدينة المنورة من الأربعاء حتى الجمعة ، والبعض الآخر من الأربعاء حتى السبت ، وفقاً للبيان المرفق .

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