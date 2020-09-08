شكرا لمتابعة خبر عن المرور توضح موقف تجديد رخصة قيادة المركبة في حال إيقاف الخدمات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت الإدارة العامة للمرور موقف تجديد رخصة قيادة المركبة ورخصة السير في حال إيقاف الخدمات. أوضحت الإدارة العامة للمرور موقف تجديد رخصة قيادة المركبة ورخصة السير في حال إيقاف الخدمات. وذكرت الإدارة أنه لا يمكن تجديد الرخصة في حال إيقاف الخدمات للمستفيد، موضحة أبرز الإجراءات الواجب اتباعها لتجديد الرخصةوهي كالتالي : 1- سداد الرسوم والمخالفات. Advertisements 2- إجراء الفحص الطبي لتجديد رخصة القيادة. 3- إجراء الفحص الفني والتأمين لتجديد رخصة سير المركبة. وأضافت أنه يمكن تجديدهما عن طريق الحساب الخاص بالمستفيد عبر منصة «أبشر».

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