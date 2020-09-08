شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الشريان» يكشف تفاصيل مثيرة حول برنامجه الجديد «تحدي العائلات» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الإعلامي داوود الشريان فكرة برنامجه الجديد " تجدي العائلات " والذي سيعرض قريباً على قناة .

وأكد " الشريان " في حديث ببرنامج MBCTrending أن فكرة البرنامج تدور حول السلوكيات الإجتماعية للمواطنين وتسمح لأي شخص بالمشاركة والإجابة على أسئلة البرنامج ، ويمكن لأي أسرة مكونة من 4 أفراد المشاركة فيه .

كما أنه يتميز بالجزء الحواري مع الجمهور ولا يدور حول الفكرة الخدمية كما كان في البرامج السابقة ، وإنما يسعة للإقتراب من المواطنين وكأن الإعلام يعيش بينهم وجزء منهم ويمثلهم .