«مكافحة المخدرات» تحذر من مخدر «الكريستال ميث» وتكشف أضراره الخطيرة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من أضرار مخدر الشبو الخطيرة وتأثيره الخطير والسريع على الجهاز العصبي المركزي للإنسان . حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من أضرار مخدر الشبو الخطيرة وتأثيره الخطير والسريع على الجهاز العصبي المركزي للإنسان . وأكدت أن مخدر الشبو أو " الكريستال ميث" يسبب ظهور الشيخوخة المبكرة وتساقط الأسنان والسكتة القلبية . كما يسبب الهلاوس السمعية وعدم القدرة على إصدار الأحكام والسلوك العدواني والميل للإنتحار وتدمير خلايا المخ والجهاز المناعي .

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