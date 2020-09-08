شكرا لمتابعة خبر عن تعليم الرياض يقر لجنة للتعليم الإلكتروني لدعم 4700 مدرسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالرحمن الزهراني (صدى):

رأس المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي اجتماع لجنة التعليم الإلكتروني، بحضور مديري مكاتب التعليم في المنطقة، لمتابعة التقارير الميدانية، والجهود المقدمة لدعم قادة المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب وأولياء أمورهم، في رحلة التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي والمنصات المساندة.

وأكد المدير العام أن التعليم في المملكة يمر بنقلة نوعية ومستمرة، ستسهم في تطويره وتقدمه في المستقبل القريب، وقال: "لا نتوقع أن تكتمل هذه النقلة دون صعوبات وتحديات، تحتم علينا مواجهتها، وإيجاد الحلول الآنية والمستقبلية لها. لذا، دونوا أحداثكم اليومية في نقولات التعليم النوعية، فسنذكرها مستقبلا للأجيال القادمة".

وأضاف: "نعيش في المملكة تطورا في جميع المجالات والقطاعات، والتعليم ليس بعيدا عن مواكبة ذلك، فالتقنية في التعليم لم تعد جزءا – كما في الماضي – بل العمود الفقري له، من خلال شراكة حقيقية بين المسؤول والمعلم والطالب وولي الأمر، لتحسين منصاتنا التعليمية، حتى يكون كل بيت من بيوتات الوطن منبرا تعليميا وتربويا وإرشاديا، وصناعة أجيال متقاربة تقنيا، كما هي في الواقع".

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وأهاب الوهيبي بمديري المكاتب التعليمية بالعمل والاستثمار الأمثل لمنصة مدرستي التعليمية خاصة، والتعليم عن بعد عامة، في إيجاد علاقة قوية ومرنة بين المنزل والمدرسة، غير مرتبطة بالمكان والزمان، مؤكدا أن التحديات الحالية "وقتية"، وهناك لجان عديدة من جميع قطاعات الإدارة لمعالجتها.

ودعا المدير العام للتعليم في منطقة الرياض أولياء الأمور إلى المشاركة في نهضة التعليم، ومع توافر الرقابة الرشيدة، التي تساعد على توجيه أبنائهم وبناتهم، والإسهام في بناء الوطن، ونقله إلى مراتب متقدمة، متسلحين بالعلم والمعرفة، مشددا على أن "تعليم الرياض" أنشأت لجنة للتعليم الإلكتروني لدعم 4700 مدرسة، لاستثمار التقنية ومواجهة التحديات.