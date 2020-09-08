حسمًا للحيرة..

أوضح المرور السعودي، شروط نقل الملكية الخاص بالمركبات، من البائع إلى المشترى. وذكر الحساب الرسمي للمرور السعودي على تويتر، إنه من شروط إتمام نقل الملكية للمركبة خلوّ سجل المشتري من المخالفات المرورية. جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المتابعين، الذي تسأل عن إمكانية نقل ملكية المركبة للمشتري دون سداد المخالفات.

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كانت هذه تفاصيل خبر المرور السعودي يجيب.. ‏‎هل يشترط على المشتري سداد المخالفات لنقل الملكية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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